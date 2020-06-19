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В Иркутске пожарные спасли жителей горящего дома

Главная Происшествия
Иркутск
15:51 19 Июня 2020
пожар, эвакуация, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутским спасателям удалось эвакуировать жителей верхних этажей горящего пятиэтажного дома. Те были отрезаны пожаром от выхода из здания.

Пятиэтажное здание расположено на ул. Костычева. Пожар начался в одной из квартир на третьем этаже.

«Из окон на третьем, четвертом и пятом этажах люди просили о помощи. Сложность заключалась в том, что в коридорах установлены железные двери и решетки, которые приходилось вскрывать, чтобы добраться до квартир. Подъехать с улицы к дому автолестнице невозможно было из-за отсутствия местами проезда и многочисленных припаркованных автомобилей. Тех, кого не было возможности вывести через подъезд, пришлось спасать с помощью ручных лестниц», - рассказал сайту главного управления МЧС по Иркутской области Денис Огородников, руководивший тушением пожара.

В результате из окон верхних этажей спасли восемь человек. Еще 18 жильцов вывели из дома по маршевым лестницам с помощью спасательных устройств. 33 человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

По данным МЧС, на тушение пожара на ул. Костычева было направлено 27 человек личного состава и семь единиц техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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