В Иркутске пожарные спасли жителей горящего дома

Иркутским спасателям удалось эвакуировать жителей верхних этажей горящего пятиэтажного дома. Те были отрезаны пожаром от выхода из здания.

Пятиэтажное здание расположено на ул. Костычева. Пожар начался в одной из квартир на третьем этаже.

«Из окон на третьем, четвертом и пятом этажах люди просили о помощи. Сложность заключалась в том, что в коридорах установлены железные двери и решетки, которые приходилось вскрывать, чтобы добраться до квартир. Подъехать с улицы к дому автолестнице невозможно было из-за отсутствия местами проезда и многочисленных припаркованных автомобилей. Тех, кого не было возможности вывести через подъезд, пришлось спасать с помощью ручных лестниц», - рассказал сайту главного управления МЧС по Иркутской области Денис Огородников, руководивший тушением пожара.

В результате из окон верхних этажей спасли восемь человек. Еще 18 жильцов вывели из дома по маршевым лестницам с помощью спасательных устройств. 33 человека эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

По данным МЧС, на тушение пожара на ул. Костычева было направлено 27 человек личного состава и семь единиц техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области