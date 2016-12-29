Сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов покидает верхнюю палату парламента

Сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов написал заявление о сложении с себя полномочий члена Совета Федерации по собственному желанию, решение будет принято в январе 2017 года.

В случае сложения полномочий академик РАН, как он сам заявил, «в политике больше участвовать не будет». Он является научным руководителем Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, в его профессиональную компетенцию входит экономическая и физическая география, Байкальский регион, климатология, метеорология.

Тулохонов уточнил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора и сделал это по просьбе главы республики Вячеслава Наговицына.

«После выступления Владимира Путина на ноябрьском Госсовете по науке в прессе резко активизировалась стремление освобождения меня как действительного члена академика РАН от обязанностей члена Совета Федерации, как несовместимой с работой в сфере науки. Однако по действующему законодательству член СФ может быть освобожден только по собственному желанию или с завершением срока деятельности органа власти, выдвинувшего его в парламент России. Сегодня ни того, ни другого случая нет. Вместе с тем по просьбе главы РБ, которого я искренне уважаю, я вынужден написать заявление об освобождении меня от обязанностей члена СФ. В свою очередь, основанием для этого заявления считается «телефонное давление» со стороны администрации президента РФ на главу Бурятии», — цитирует «Восток-Телеинформ» выдержку из письма Тулохонова, направленного в Совет Федерации и Народный хурал Бурятии.

Он добавил, что давление на господина Наговицына связано с резкой позицией его представителя в СФ по ряду вопросов.

«За три года я 15 раз выступал против федеральных законов и три раза за это время получил замечания из администрации президента», — отметил сенатор.

Как уточняет газета «Коммерсантъ», глава Бурятии Вячеслав Наговицын после пресс-конференции сенатора Арнольда Тулохонова заявил, что «давления администрации президента России и главы Бурятии по вопросу сложения полномочий сенатора не было».

Наговицын уточнил, что обсуждал с академиком Тулохоновым идею создания на базе БИП СО РАН Мирового института изучения и сохранения пресной воды, «дальнейшего их сотрудничества по созданию такого института, и нашел полное понимание и заинтересованность».