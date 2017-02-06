«Ведомости» сообщили о возможной отставке главы Бурятии

В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов, пишут «Ведомости». По данным газеты, решение на прошлой неделе обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП). В частности, «под пристальным наблюдением» находится глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», — пишет издание.

По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

Среди тех, кто может уйти в отставку, также называются губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку уже в понедельник, 6 февраля. Срок полномочий господина Басаргина истекает в этом году. Наиболее вероятный кандидат на должность врио — главный федеральный инспектор по краю Игорь Цветков, которого поддерживает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

В 2017 году пройдут прямые выборы глав 14 регионов.