Глава Бурятии подал в отставку

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту РФ заявление о досрочном сложении полномочий.

Пресс-секретарь Александр Мальцев сообщил, что решение губернатора было неожиданным. Ранее источник в правительстве республики сообщал, что Наговицын не намерен покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», — заявил Наговицын. «Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», — добавил он.

60-летний единоросс Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, до этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации (губернатора) Томской области. В июне 2007 года президент РФ Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение Народного Хурала (парламента) Бурятии для наделения полномочиями тогда еще президента (позднее должность переименована в главу) республики.

В июне депутаты Бурятии утвердили кандидатуру, в июле состоялась инаугурация. В 2012 году Путин принял досрочную отставку президента Наговицына, тогда же народный Хурал утвердил Наговицына на посту главы Бурятии.

В прошлом году в местных СМИ активно муссировалась тема о возможном досрочном сложении полномочий Наговицыным для участия в сентябрьских выборах, но этого не произошло. Срок полномочий действующего главы Бурятии истекал в мае 2017 года.

6 февраля «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщали о готовящейся отставке нескольких губернаторов, в том числе Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын). В тот же день об отказе от намерения баллотироваться на новый срок и прошении о досрочной отставке сообщил Басаргин.