Новым главой Бурятии назначен замминистра транспорта

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Бурятии заместителя министра транспорта Алексея Цыденова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

На встрече с Путиным Цыденов заметил, что хорошо знаком с ситуацией в регионе, так как начинал карьеру на Дальнем Востоке.

«Уверен, что под Вашим руководством, с поддержкой правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки. Все для этого сделаем», — заявил Цыденов на встрече в Кремле.

Новый руководитель республики назвал своими приоритетами на этом посту создание новых рабочих мест в регионе, а также развитие туристической отрасли и социальной сферы.

Новый руководитель республики назвал своими приоритетами на этом посту создание новых рабочих мест в регионе, а также развитие туристической отрасли и социальной сферы.

«Первое — нужно формировать занятость. То, что быстро — это животноводство и туризм. С более длительными сроками — это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано всё к транспортной инфраструктуре, к энергетической. И, безусловно, всё-таки международный туристический потенциал: большой интерес к Байкалу со стороны Монголии, он исторический, со стороны Китая. Вот этот потенциал можно реализовывать», - сказал он на встрече с президентом РФ.

Он также сказал, что «людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера — это медицина, образование». Врио главы Бурятии заверил президента, что у него есть определенные идеи на этот счет, и пообещал постараться их реализовать.

Утром 7 февраля действующий глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Его полномочия истекали в мае, свое решение Наговицын объяснил желанием дать новому кандидату время подготовиться к сентябрьским выборам главы региона.

Алексей Цыденов с конца 1990-х годов работал в структурах РЖД. В 2006 году он перешел в министерство транспорта, где также курировал железные дороги.

Фото: kremlin.ru