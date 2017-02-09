Правительство Бурятии отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов своим указом объявил об отставке правительства региона с 8 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте администрации республики.

Цыденов поручил правительству выполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета.

Алексей Цыденов был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии указом президента России Владимира Путина. До этого Цыденов занимал должность заместителя министра транспорта России.

7 февраля Вячеслав Наговицын направил главе государства заявление с просьбой о досрочной отставке с поста главы республики. Путин его отставку принял.