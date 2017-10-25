На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

В Бурятии завершился прием документов на вакантные должности министров в республиканском правительстве. Имена кандидатов с их последним местом работы опубликованы на официальном сайте региона.

На должность министра туризма претендуют 42 чел., министра экономики — 30 чел. В конкурсном отборе на должности министра здравоохранения примут участие 19 чел., культуры — 15, спорта и молодежной политики — 12.

Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные кандидатами, определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям и критериям. Второй этап пройдет в форме собеседования, в ходе которого также будут заслушаны и обсуждены программы кандидатов по развитию отрасли. На третьем этапе состоится тестирование кандидатов, отобранных по результатам собеседования. Результаты оценят специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Затем комиссия внесет на рассмотрение главе Республики Бурятия для окончательного решения не менее двух кандидатур на должность министра. В пресс-службе правительства уточняют, что глава региона Алексей Цыденов лично ознакомится с документами и программой действий каждого кандидата.

Напомним, после подведения итогов выборов главы региона Алексей Цыденов говорил, что кадровые перестановки в республиканском кабмине будут, хотя и не радикальные. Создается министерство туризма. Создать новую структуру предполагается на базе комитета по туризму министерства экономики Бурятии за счет выделения дополнительных штатных единиц из состава ведомства.