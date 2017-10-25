26 октября
Иркутск
погода +3 °C
курсы валют
57.61
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

Главная Политика
Иркутск
14:53 25 Октября 2017
общество, правительство, министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Бурятии завершился прием документов на вакантные должности министров в республиканском правительстве. Имена кандидатов с их последним местом работы опубликованы на официальном сайте региона.

На должность министра туризма претендуют 42 чел., министра экономики — 30 чел. В конкурсном отборе на должности министра здравоохранения примут участие 19 чел., культуры — 15, спорта и молодежной политики — 12.

Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе комиссия рассматривает документы, представленные кандидатами, определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям и критериям. Второй этап пройдет в форме собеседования, в ходе которого также будут заслушаны и обсуждены программы кандидатов по развитию отрасли. На третьем этапе состоится тестирование кандидатов, отобранных по результатам собеседования. Результаты оценят специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Затем комиссия внесет на рассмотрение главе Республики Бурятия для окончательного решения не менее двух кандидатур на должность министра. В пресс-службе правительства уточняют, что глава региона Алексей Цыденов лично ознакомится с документами и программой действий каждого кандидата.

Напомним, после подведения итогов выборов главы региона Алексей Цыденов говорил, что кадровые перестановки в республиканском кабмине будут, хотя и не радикальные. Создается министерство туризма. Создать новую структуру предполагается на базе комитета по туризму министерства экономики Бурятии за счет выделения дополнительных штатных единиц из состава ведомства.

Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Бурятии утверждены кандидатуры заместителей председателя правительства

В Бурятии утверждены кандидатуры заместителей председателя правительства

11 Октября 2017 г.
Все кандидаты выступили с программными заявлениями
Новости Иркутска: Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

25 Сентября 2017 г.
Кандидатуру Болотова внес губернатор Сергей Левченко
Новости Иркутска: Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики

Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики

25 Сентября 2017 г.
Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока
Новости Иркутска: Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии

Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии

22 Сентября 2017 г.
10 сентября в Бурятии впервые за 15 лет прошли прямые выборы руководителя республики
Новости Иркутска: Подведены итоги выборов в Иркутской области

Подведены итоги выборов в Иркутской области

11 Сентября 2017 г.
Мэром города Усолья-Сибирского избран директор местного Дворца культуры
Новости Иркутска: Зампред правительства Бурятии Владимир Матханов уходит в отставку

Зампред правительства Бурятии Владимир Матханов уходит в отставку

11 Сентября 2017 г.
Должность зампреда Матханов занимал с марта 2012 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

24 Октября 2017 г.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, отопление там работает по временной схеме
Новости Иркутска: Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

25 Октября 2017 г.
Об этом рассказала заместитель мэра Елена Федорова
Новости Иркутска: Чартерные перевозки из сибирских городов в предстоящий зимний сезон вырастут вдвое

Чартерные перевозки из сибирских городов в предстоящий зимний сезон вырастут вдвое

25 Октября 2017 г.
Большая часть кресел приходится на чартерные рейсы в Таиланд (219,8 тыс.)
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.