14 ноября
Иркутск
погода -14 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Глава иркутского госстройнадзора утратил доверие губернатора

Главная Политика
Иркутск
17:50 14 Ноября 2017
коррупция, чиновники, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Иркутский губернатор Сергей Левченко уволил руководителя службы госстройнадзора Вадима Литвиненко из-за обращения ОНФ, обнаружившего «теневую» деятельность главы ведомства.

Как пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области, поводом для увольнения высокопоставленного чиновника стали два инцидента. Глава госстройнадзора нарушил антикоррупционное законодательство. Во-первых, по словам руководителя аппарата губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова, Вадим Литвиненко не отразил в своей декларации о доходах «определенное имущество и денежные средства на счетах».

- Мы сейчас не говорим об источниках этих доходов, а только о факте того, что они не были отражены в декларации, - добавил Дмитрий Чернышов.

Кроме того, на имя главы региона поступило обращение от активистов Общероссийского народного фронта, по информации которых, глава госстройнадзора является учредителем одной из местных управляющих компаний, что также не было отражено в его сведениях о доходах. В итоге чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Напомним,  в конце сентября 2017 года иркутские активисты ОНФ обратились с письмом в региональное следственное управление СК России, в котором заявили о небезопасном для жителей состоянии дома по улице Байкальской в областном центре. Общественники выявили, что перед жилым комплексом образовались провалы и трещины грунта и асфальтового покрытия, площадки с просевшей землей и ямами, а после летних дождей на придомовой территории образовался широкий провал глубиной около 3 м, треснула и сместилась подпорная стена между домом и детским садом. По словам жителей, в течение гарантийного пятилетнего периода управляющая компания, аффилированная с застройщиком, не требовала от него исправления недостатков, а по окончании срока обратилась в администрацию Иркутска, чтобы сделать это за счет бюджетных средств. На заседании региональной рабочей группы ОНФ жители дома рассказали, что застройщиком этого дома выступала компания, от имени которой подписывал договоры и акты приема-передачи квартир глава госстройнадзора Вадим Литвиненко. Он же являлся соучредителем управляющей компании, обслуживающей этот дом. Сразу после окончания гарантийного срока на дом компания-застройщик была ликвидирована.

Вадим Литвиненко был назначен руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области в ноябре 2015 года, до этого он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска».

Фото: irkobl.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

25 Октября 2017 г.
На должность министра туризма претендуют 42 человек
Новости Иркутска: В Бурятии утверждены кандидатуры заместителей председателя правительства

В Бурятии утверждены кандидатуры заместителей председателя правительства

11 Октября 2017 г.
Все кандидаты выступили с программными заявлениями
Новости Иркутска: Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

25 Сентября 2017 г.
Кандидатуру Болотова внес губернатор Сергей Левченко
Новости Иркутска: Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики

Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики

25 Сентября 2017 г.
Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока
Новости Иркутска: Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии

Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии

22 Сентября 2017 г.
10 сентября в Бурятии впервые за 15 лет прошли прямые выборы руководителя республики
Новости Иркутска: Подведены итоги выборов в Иркутской области

Подведены итоги выборов в Иркутской области

11 Сентября 2017 г.
Мэром города Усолья-Сибирского избран директор местного Дворца культуры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

В Иркутске открыли первый в России Корейский сад

9 Ноября 2017 г.
Часть растений и материалов для оформления привезены из Кореи
Новости Иркутска: Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»

Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»

10 Ноября 2017 г.
Прежнего директора заповедника уволили без объяснения причин
Новости Иркутска: Причиной массовой гибели байкальской нерпы признана инфекция

Причиной массовой гибели байкальской нерпы признана инфекция

13 Ноября 2017 г.
Об этом сообщила природоохранная прокуратура
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.