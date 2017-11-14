Глава иркутского госстройнадзора утратил доверие губернатора

Иркутский губернатор Сергей Левченко уволил руководителя службы госстройнадзора Вадима Литвиненко из-за обращения ОНФ, обнаружившего «теневую» деятельность главы ведомства.

Как пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области, поводом для увольнения высокопоставленного чиновника стали два инцидента. Глава госстройнадзора нарушил антикоррупционное законодательство. Во-первых, по словам руководителя аппарата губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова, Вадим Литвиненко не отразил в своей декларации о доходах «определенное имущество и денежные средства на счетах».

- Мы сейчас не говорим об источниках этих доходов, а только о факте того, что они не были отражены в декларации, - добавил Дмитрий Чернышов.

Кроме того, на имя главы региона поступило обращение от активистов Общероссийского народного фронта, по информации которых, глава госстройнадзора является учредителем одной из местных управляющих компаний, что также не было отражено в его сведениях о доходах. В итоге чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Напомним, в конце сентября 2017 года иркутские активисты ОНФ обратились с письмом в региональное следственное управление СК России, в котором заявили о небезопасном для жителей состоянии дома по улице Байкальской в областном центре. Общественники выявили, что перед жилым комплексом образовались провалы и трещины грунта и асфальтового покрытия, площадки с просевшей землей и ямами, а после летних дождей на придомовой территории образовался широкий провал глубиной около 3 м, треснула и сместилась подпорная стена между домом и детским садом. По словам жителей, в течение гарантийного пятилетнего периода управляющая компания, аффилированная с застройщиком, не требовала от него исправления недостатков, а по окончании срока обратилась в администрацию Иркутска, чтобы сделать это за счет бюджетных средств. На заседании региональной рабочей группы ОНФ жители дома рассказали, что застройщиком этого дома выступала компания, от имени которой подписывал договоры и акты приема-передачи квартир глава госстройнадзора Вадим Литвиненко. Он же являлся соучредителем управляющей компании, обслуживающей этот дом. Сразу после окончания гарантийного срока на дом компания-застройщик была ликвидирована.

Вадим Литвиненко был назначен руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области в ноябре 2015 года, до этого он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска».

Фото: irkobl.ru