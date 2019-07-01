Главу минпрома Бурятии нашли в холдинге «Вертолеты России»

Новым министром промышленности и торговли Бурятии стал Сергей Желтиков. О его назначении глава республики Алексей Цыденов объявил сегодня на совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уроженец Новосибирской области и выпускник Новосибирского государственного университета Сергей Желтиков в последние годы занимал руководящие посты в «Вертолетах России». В холдинге он сначала работал директором по финансам и экономике (2014-2018 годы), а затем заместителем по финансам и инвестициям гендиректора (2018-2019).

Тем не менее, новый министр хорошо известен в Бурятии. Он семь лет проработал на «Улан-Удэнском авиационном заводе».

«На данный момент вижу два основных направления. Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в «Вертолетах России». Это организация производства новых моделей вертолетов, а также нового самолета «Байкал». Плюс в этой же связке идут и вопросы, касающиеся развития и поддержки других крупных промышленных предприятий республики», - рассказал о планах работы на новом посту Сергей Желтиков.

Как писали Sibnovosti.ru, самолет «Байкал» был разработан в Новосибирске Сибирским НИИ авиации им. Чаплыгина. Это легкий цельнокомпозитный многоцелевой самолет. Экспериментальную серию машин предполагается выпустить на «Улан-Удэнском авиационном заводе» не ранее 2021 года.

Фото: официальный портал Республики Бурятия