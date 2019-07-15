Глава района в Иркутской области уволился после скандала с использованием муниципальной техники

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов ушел в отставку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Тем временем, в регион вновь прибыл вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. В ходе своего предыдущего визита в регион он требовал отставки мэра, который, как предполагается, использовал муниципальную спецтехнику для борьбы с наводнением в своем хозяйстве.

«Сергей Михайлович подал в отставку, объяснив свой шаг состоянием здоровья. Решение утверждено думой», - сообщил информагентству «Интерфакс-Сибирь» источник в администрации района.

По данным вице-спикера райдумы Веры Татарниковой, исполнять обязанности главы Нижнеудинского района будет первый вице-мэр Александр Архангельский. На официальном сайте Нижнеудинского района пока нет сообщения о смене власти в муниципалитете.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Сергей Худоногов, четверть века возглавлявший Нижнеудинский район, стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий иркутского паводка. Он требовал отставки Сергея Худоногов после появления в интернете видео о том, как используется коммунальная техника в хозяйстве мэра. Виталий Мутко и иркутский губернатор Сергей Левченко, по данным официального портала Иркутской области, сегодня побывают в Братске и Тулуне, а вечером проведут заседание штаба по борьбе с наводнением.