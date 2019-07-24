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Министр экономики Бурятии собрался в отставку

Главная Политика
Иркутск
19:14 24 Июля 2019
экономика, министр, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр экономики Бурятии Александр Бардалеев намерен уйти в отставку. О планах одного из самых молодых руководителей республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о готовности покинуть кресло министра Александр Бардалеев подтвердил «МК в Бурятии». Причину предстоящей отставки и следующее предполагаемое место работы чиновник не назвал.

На пост министра Александр Бардалеев был назначен в самом конце 2017 года. Предварительно в рамках конкурсного отбора директор операционного офиса Росбанка прошел тестирование, интервью и деловую игру, которые провели эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В феврале 2019 года республиканский парламент утвердил разработанную при участии минэкономики Бурятии Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Кроме того, министерство подготовило комплексный плана развития Улан-Удэ до 2024 года.

Фото: сайт министерства экономики Республики Бурятия

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