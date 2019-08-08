Шесть человек получили право бороться за пост мэра Улан-Удэ

В Улан-Удэ завершилась процедура регистрации кандидатов на пост мэра столицы Бурятии. Побороться за этот пост на всеобщих прямых выборах 8 сентября 2019 года получили шесть человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе кандидатов гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости; заместитель гендиректора ООО «Родной город» справоросс Геннадий Бадмаев, бурятский сенатор от исполнительной власти Вячеслав Мархаев (КПРФ), вице-мэр Улан-Удэ Алексей Хандархаев (выдвинут партией «Гражданская платформа»), специалист аппарата фракции ЛДПР в народном хурале республики Николай Чимитов и и. о. руководителя городской администрации самовыдвиженец Игорь Шутенков.

Несколько самовыдвиженцев не смогли собрать необходимое число подписей в свою поддержку.

Напомним, в феврале 2019 года Игорь Шутенков ушел с поста первого вице-премьера республиканского правительства и был назначен первым заместителем главы администрации Улан-Удэ.

Фото: официальный сайт Улан-Удэ