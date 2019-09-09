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Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

Главная Политика
Иркутск
13:32 9 Сентября 2019
выборы, мэр, голос
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым мэром Улан-Удэ стал Игорь Шутенков. Он одержал победу на вчерашних прямых выборах главы столицы Республики Бурятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным, Игорь Шутенков получил 52,5% голосов. Его основным соперником на выборах был сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый КПРФ, набрал 36,6% голосов. Остальные кандидаты значительно отстали.

Явка на выборах превысили 34%. Это первые прямые выборы главы Улан-Удэ за последние 12 лет. Игорь Шутенков, ранее занимавший пост первого вице-премьера республиканского правительства, в феврале этого года был назначен первым заместителем сити-менеджера Улан-Удэ. В дальнейшем он занял пост руководителя городской администрации.

Одновременно в столице Бурятии проходили выборы в горсовет. По данным телекомпании АТВ, 24 места из 30 в его новом составе получили единороссы.

Фото: официальный сайт Улан-Удэ

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