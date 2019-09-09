Мэры в Иркутской области удержали свои кресла

В Иркутской области завершились избирательные кампании муниципального уровня. Действующие мэры подтвердили свои полномочия в ряде городов региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Во втором по численности населения городе Иркутской области – Братске – победу вновь одержал Сергей Серебренников. Он руководит муниципалитетом с 2005 года. На этот раз самовыдвиженец Серебренников набрал 43,3% голосов. Он значительно опередил бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова, который баллотировался от «Справедливой России» (16,7%).

Также в качестве самовыдвиженца принимал участие в выборах Юрий Карих – глава города Тулуна, наиболее пострадавшего от наводнения этим летом. Он набрал 43,1% голосов. Мэром Саянска остался Олег Бобровский, получивший 83% голосов. Он баллотировался при поддержке КПРФ.

В областной столице избирали новый состав городского парламента. В Иркутске 35 мажоритарных округов. По предварительным данным, «Единая Россия» получила 14 мест. У КПРФ будет, как минимум, семь мандатов. Три депутатских кресла завоевала «Гражданская платформа». По одному – «Справедливая Россия», ЛДПР и Коммунистическая партия социальной справедливости. Семь мандатов получат самовыдвиженцы.

Уникальная ситуация сложилась в одном из округов в Октябрьском районе. Здесь коммунист Александр Перевалов и справоросс Евгений Семенов набрали по 797 голоса. Теперь судьбу места в иркутской городской думе определит жребий, отмечает сайт «Бабр24».

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