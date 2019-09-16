В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

Иркутск движется к новому порядку избрания руководителя города. Он предполагает проведение конкурса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Законопроект, изменяющий существующую процедуру, одобрен комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении для принятия во втором чтении. Информацию об этом сегодня опубликовал сайт заксобрания Иркутской области. Речь идет о корректировке закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

Его нынешняя редакция предполагает, что мэр избирается городской думой из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию. Если поправки будут приняты, глава муниципалитета будет избираться городским парламентом из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией по результатам конкурса. Авторами инициативы являются депутаты заксобрания от КПРФ и ЛДПР.

В настоящее время мэром Иркутска является Дмитрий Бердников. Он был избран на этот пост из числа депутатов гордумы в 2015 году. В первом чтении законопроект об изменении порядка выборов был принят заксобранием весной этого года.

Очередная сессия заксобрания Иркутской области назначена на 18 сентября.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области