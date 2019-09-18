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Депутаты расширили круг претендентов на пост мэра Иркутска

Главная Политика
Иркутск
19:55 18 Сентября 2019
мэр, выборы, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэра Иркутска будут избирать по конкурсу. Соответствующее решение приняло сегодня законодательное собрание Иркутской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия регионального парламента приняла в окончательном чтении поправки в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». Как писали Sibnovosti.ru, они предполагают изменение порядка избрания мэра Иркутска. Ранее мэр избирался городской думой из своего состава сроком на пять лет и возглавлял местную администрацию. Теперь он будет избираться городским парламентом из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией по результатам конкурса. Авторами инициативы стали депутаты заксобрания от КПРФ и ЛДПР.

Впрочем, возможно, что эти изменения носят промежуточный характер. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска, которые существовали до 2015 года. Эту позицию разделяют ряд депутатов заксобрания, выступивших на сессии. В прошлом году Сергей Левченко уже выходил в заксобрание с инициативой возвращения прямых выборов. Но это предложение тогда не получило большинство голосов.

В настоящее время мэром Иркутска является Дмитрий Бердников. Он был избран на этот пост из числа депутатов гордумы в 2015 году.

Фото: официальный портал правительства Иркутской области

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