Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

Делегация Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом находится в Японии с официальным визитом. В Токио работают представители власти и бизнеса региона, а также специалисты Алюминиевой ассоциации и Агентства развития бизнеса, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Более 50 японских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с Красноярским краем. Среди них Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., BM Japan, Toshiba Corporation, Sojitz JGC, Marubeni Corporation, Argentum Bullet.

Региональные власти заинтересованы в развитии связей с Японией в сфере производства и поставок продукции глубокой переработки древесины.

«В ходе деловых встреч, состоявшихся после презентации, японские компании заинтересовались также поставками дикоросов из Красноярского края, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса», - рассказали в краевом правительстве.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере туризма. Японский партнеров привлекают заповедники региона, Енисейск, озеро Виви, плато Путорана и вертолетные туры на север с возможностью увидеть северное сияние.