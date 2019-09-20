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Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

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Иркутск
18:00 20 Сентября 2019
общество, красноярск, япония
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Делегация Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом находится в Японии с официальным визитом. В Токио работают представители власти и бизнеса региона, а также специалисты Алюминиевой ассоциации и Агентства развития бизнеса, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства. 

Более 50 японских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с Красноярским краем. Среди них Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., BM Japan, Toshiba Corporation, Sojitz JGC, Marubeni Corporation, Argentum Bullet. 

Региональные власти заинтересованы в развитии связей с Японией в сфере производства и поставок продукции глубокой переработки древесины.

«В ходе деловых встреч, состоявшихся после презентации, японские компании заинтересовались также поставками дикоросов из Красноярского края, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса», - рассказали в краевом правительстве.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере туризма. Японский партнеров привлекают заповедники региона, Енисейск, озеро Виви, плато Путорана и вертолетные туры на север с возможностью увидеть северное сияние.

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