24 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

У иркутского лесного комплекса появился новый куратор

Главная Политика
Иркутск
14:18 24 Сентября 2019
назначение, вице-премьер, лес
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новым вице-премьером правительства Иркутской области стал Теймур Магомедов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений.

37-летний Теймур Магомедов имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. По данным официального портала Иркутской области, в 2002 году он начал работать следователем прокуратуры Кабанского района Республики Бурятия. В итоге в органах прокуратуры (в том числе, заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Республики Бурятия) Теймур Магомедов прослужил до 2011 года. Затем он перешел в Федеральную службу судебных приставов, и с июля 2014 года руководил иркутским областным управлением этого ведомства.

Напомним, у правоохранительных органов имеются серьезные претензии к руководству лесным комплексом региона. Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне этого года был арестован министр лесного комплекса Сергей Шеверда. Он стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба лесному фонду санитарными вырубками в размере 880 млн руб. Вчера прокуратура Иркутской области сообщила о том, что после ее вмешательства был отменен аукцион по продаже субъектам малого и среднего предпринимательства более 500 тыс. куб. м лесных насаждений.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

20 Сентября 2019 г.
Делегация региона находится в Токио
Новости Иркутска: Депутаты расширили круг претендентов на пост мэра Иркутска

Депутаты расширили круг претендентов на пост мэра Иркутска

18 Сентября 2019 г.
Заксобрание утвердило порядок избрания главы города по конкурсу
Новости Иркутска: В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

16 Сентября 2019 г.
Предложенные поправки предполагают проведение конкурса
Новости Иркутска: Мэры в Иркутской области удержали свои кресла

Мэры в Иркутской области удержали свои кресла

9 Сентября 2019 г.
В регионе завершились избирательные кампании муниципального уровня
Новости Иркутска: Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

Улан-Удэ вернулся к прямым выборам мэра

9 Сентября 2019 г.
Победу одержал Игорь Шутенков
Новости Иркутска: Шесть человек получили право бороться за пост мэра Улан-Удэ

Шесть человек получили право бороться за пост мэра Улан-Удэ

8 Августа 2019 г.
Избирком завершил регистрацию кандидатов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Восстановительным работам в Иркутской области не хватает стройматериалов

Восстановительным работам в Иркутской области не хватает стройматериалов

19 Сентября 2019 г.
Прокуратура провела проверку логистических центров
Новости Иркутска: Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

19 Сентября 2019 г.
Уголовное дело об убийстве прекращено
Новости Иркутска: Власти Иркутской области ограничили туризм на озере Байкал

Власти Иркутской области ограничили туризм на озере Байкал

21 Сентября 2019 г.
Утверждены правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356