У иркутского лесного комплекса появился новый куратор

Новым вице-премьером правительства Иркутской области стал Теймур Магомедов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений.

37-летний Теймур Магомедов имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. По данным официального портала Иркутской области, в 2002 году он начал работать следователем прокуратуры Кабанского района Республики Бурятия. В итоге в органах прокуратуры (в том числе, заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Республики Бурятия) Теймур Магомедов прослужил до 2011 года. Затем он перешел в Федеральную службу судебных приставов, и с июля 2014 года руководил иркутским областным управлением этого ведомства.

Напомним, у правоохранительных органов имеются серьезные претензии к руководству лесным комплексом региона. Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне этого года был арестован министр лесного комплекса Сергей Шеверда. Он стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба лесному фонду санитарными вырубками в размере 880 млн руб. Вчера прокуратура Иркутской области сообщила о том, что после ее вмешательства был отменен аукцион по продаже субъектам малого и среднего предпринимательства более 500 тыс. куб. м лесных насаждений.

Фото: официальный портал Иркутской области