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Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

Главная Политика
Иркутск
13:15 26 Сентября 2019
мэр, депутаты, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата иркутской гордумы и остался на посту мэра. Выбор он должен был сделать из-за изменений в региональном законодательстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию областного центра», - пояснил он свое решение.

Как писали Sibnovosti.ru, 18 сентября заксобрание региона внесло изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». Теперь мэр города должен не избираться из числа депутатов городского парламента, как до сих пор, а отбираться по конкурсу.

Дмитрий Бердников руководит Иркутском с 2015 года. 8 сентября 2019 года он вновь завоевал депутатский мандат гордумы. В связи с изменением закона он должен был или сдать депутатский мандат и остаться на посту мэра до окончания срока полномочий в 2020 году, или уйти с поста главы города.

8 сентября выдвинутый «Единой Россией» Дмитрий Бердников в одномандатном округе №16 набрал 1 763 голоса. Вторым был коммунист Андрей Ставинов (1 142 голоса). Теперь в округе должны пройти перевыборы.

Первая сессия гордумы Иркутска нового состава созвана на завтра.

Фото: официальный портал Иркутска

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