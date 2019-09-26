Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата иркутской гордумы и остался на посту мэра. Выбор он должен был сделать из-за изменений в региональном законодательстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию областного центра», - пояснил он свое решение.

Как писали Sibnovosti.ru, 18 сентября заксобрание региона внесло изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». Теперь мэр города должен не избираться из числа депутатов городского парламента, как до сих пор, а отбираться по конкурсу.

Дмитрий Бердников руководит Иркутском с 2015 года. 8 сентября 2019 года он вновь завоевал депутатский мандат гордумы. В связи с изменением закона он должен был или сдать депутатский мандат и остаться на посту мэра до окончания срока полномочий в 2020 году, или уйти с поста главы города.

8 сентября выдвинутый «Единой Россией» Дмитрий Бердников в одномандатном округе №16 набрал 1 763 голоса. Вторым был коммунист Андрей Ставинов (1 142 голоса). Теперь в округе должны пройти перевыборы.

Первая сессия гордумы Иркутска нового состава созвана на завтра.

Фото: официальный портал Иркутска