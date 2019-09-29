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В иркутской гордуме беспартийный руководитель

Главная Политика
Иркутск
14:14 29 Сентября 2019
выборы, председатель, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Спикером гордумы Иркутска избран Дмитрий Ружников. Такое решение приняли депутаты муниципального парламента нового созыва на своей первой сессии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия состоялась в минувшую пятницу. За кандидатуру беспартийного депутата Дмитрия Ружникова было подано 22 голоса. 12 голосов получил его единственный соперник в борьбе за пост председателя – единоросс Евгений Стекачев.

Как сообщали Sibnovosti.ru, выборы в гордуму состоялись 8 сентября 2019 года. Дмитрий Ружников уже второй раз был избран депутатом гордумы. На этот раз в одномандатном 10-м округе он набрал более 1,5 тыс. голосов, намного опередив конкурентов.

Всего депутатские мандаты в новом составе гордумы получили 13 представителей «Единой России», восемь - КПРФ, семь - самовыдвиженцев, три – «Гражданской платформы». Кроме того, по одному депутатскому креслу досталось «Справедливой России», ЛДПР и КПСС.

Фото: сайт городской думы Иркутска

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