30 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

Главная Политика
Иркутск
12:40 30 Сентября 2019
министр, вице-премьер, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кадровые перестановки произошли в руководстве Иркутской области. На должность вице-премьера регионального правительства назначен Максим Авдеев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Максим Авдеев уже давно работает в структурах иркутского правительства. По данным официального портала региона, в 2009 году он был назначен на должность начальника управления правовой и организационной работы министерства финансов. С февраля 2013 года после примерно двухлетней работы в коммерческих структурах занимал пост заместителя министра труда и занятости. С 2015 года и до последнего времени работал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Это уже второе назначение вице-премьера в иркутском правительстве во второй половине сентября. Как писали Sibnovosti.ru, ранее заместителем председателя стал Теймур Магомедов.

В свою очередь, освободившийся пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок занял Андрей Сеньков. На посту замминистра он работал с 2015 года.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В иркутской гордуме беспартийный руководитель

В иркутской гордуме беспартийный руководитель

29 Сентября 2019 г.
На пост спикера избран Дмитрий Ружников
Новости Иркутска: Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

26 Сентября 2019 г.
Дмитрий Бердников останется на посту до истечения срока полномочий в 2020 году
Новости Иркутска: У иркутского лесного комплекса появился новый куратор

У иркутского лесного комплекса появился новый куратор

24 Сентября 2019 г.
Пост вице-премьера областного правительства занял Теймур Магомедов
Новости Иркутска: Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

Более 50 японских компаний заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

20 Сентября 2019 г.
Делегация региона находится в Токио
Новости Иркутска: Депутаты расширили круг претендентов на пост мэра Иркутска

Депутаты расширили круг претендентов на пост мэра Иркутска

18 Сентября 2019 г.
Заксобрание утвердило порядок избрания главы города по конкурсу
Новости Иркутска: В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

В Иркутске может измениться порядок избрания главы города

16 Сентября 2019 г.
Предложенные поправки предполагают проведение конкурса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

25 Сентября 2019 г.
Летом в республике было подтоплено в общей сложности 915 домов
Новости Иркутска: Бурятским энергетикам срезали плату за воду

Бурятским энергетикам срезали плату за воду

27 Сентября 2019 г.
Гусиноозерской ГРЭС удалось избежать убыточности
Новости Иркутска: В Иркутской области построят 13 новых дамб

В Иркутской области построят 13 новых дамб

25 Сентября 2019 г.
После паводка 2019 года в Иркутской области намерены построить 13 новых дамб.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356