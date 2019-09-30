В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

Кадровые перестановки произошли в руководстве Иркутской области. На должность вице-премьера регионального правительства назначен Максим Авдеев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Максим Авдеев уже давно работает в структурах иркутского правительства. По данным официального портала региона, в 2009 году он был назначен на должность начальника управления правовой и организационной работы министерства финансов. С февраля 2013 года после примерно двухлетней работы в коммерческих структурах занимал пост заместителя министра труда и занятости. С 2015 года и до последнего времени работал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Это уже второе назначение вице-премьера в иркутском правительстве во второй половине сентября. Как писали Sibnovosti.ru, ранее заместителем председателя стал Теймур Магомедов.

В свою очередь, освободившийся пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок занял Андрей Сеньков. На посту замминистра он работал с 2015 года.

Фото: официальный портал Иркутской области