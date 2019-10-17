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Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области

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Иркутск
12:41 17 Октября 2019
общество, политика, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке отчитал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за промахи в работе. Глава государства указал на некачественное восстановление образовательных учреждений после стихии.

«Если мы не будем работать с душой и сердцем - результата не будет положительного», — резюмировал Путин.

Также президент потребовал региональную власть отчитаться об освоении средств, выделенных для помощи пострадавшим от паводка. 

«Деньги немаленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят»,— отметил Путин.

Напомним, две волны паводка минувшим летом затопили в Иркутской области 17 тысяч домов. Погибли 25 человек.

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