Иркутскую область передадут федеральному центру в случае провала ликвидации последствий паводков

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко не исключил возможность введения в регионе федерального управления. Он остался недоволен работой по восстановлению жилья для пострадавших в результате наводнения. Если региональные власти не в силах справиться с поставленной задачей, необходимо переходить на форму управления областью из Москвы, заявил Мутко.

«Надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление», — сказал он.

Отметим, что иркутяне получили 5,7 тысяч свидетельств на жилье на общую сумму 16,2 млрд рублей. Оплачено менее половины свидетельств на сумму 6,38 млрд рублей.

В результате паводка в Иркутской области летом погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Подтоплены 11 тысяч жилых домов, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.