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Иркутскую область передадут федеральному центру в случае провала ликвидации последствий паводков

Главная Политика
Иркутск
11:17 25 Октября 2019
иркутск, политика, общество, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко не исключил возможность введения в регионе федерального управления. Он остался недоволен работой по восстановлению жилья для пострадавших в результате наводнения. Если региональные власти не в силах справиться с поставленной задачей, необходимо переходить на форму управления областью из Москвы, заявил Мутко. 

«Надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление», — сказал он. 

Отметим, что иркутяне получили 5,7 тысяч свидетельств на жилье на общую сумму 16,2 млрд рублей. Оплачено менее половины свидетельств на сумму 6,38 млрд рублей.

В результате паводка в Иркутской области летом погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Подтоплены 11 тысяч жилых домов, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

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