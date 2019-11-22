Кресло главы иркутского района оказалось привлекательным

За пост главы Нижнеудинского района Иркутской области намерены бороться 10 человек. Выборы состоятся 22 декабря 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нижнеудинская территориальная избирательная комиссия вчера, 21 ноября, в 18 часов завершила прием документов по выдвижению кандидатов… Всего в теризбирком поступили документы на выдвижение от 10 кандидатов (один из кандидатов выдвигался повторно): четверо – представители политических партий, остальные – самовыдвиженцы», - говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Иркутской области.

В числе партий, выдвинувших свой кандидатов, - «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Выборы носят досрочный характер. Как писали Sibnovosti.ru, в середине июля Сергей Худоногов, четверть века возглавлявший Нижнеудинский район, стал подозреваемым по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Уголовное дело было возбуждено после появления в интернете видео о том, как во время наводнения в районе коммунальная техника использовалась в хозяйстве мэра. Сергей Худоногов ушел в отставку.