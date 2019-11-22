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Кресло главы иркутского района оказалось привлекательным

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Иркутск
19:29 22 Ноября 2019
выборы, мэр, кандидаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За пост главы Нижнеудинского района Иркутской области намерены бороться 10 человек. Выборы состоятся 22 декабря 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нижнеудинская территориальная избирательная комиссия вчера, 21 ноября, в 18 часов завершила прием документов по выдвижению кандидатов… Всего в теризбирком поступили документы на выдвижение от 10 кандидатов (один из кандидатов выдвигался повторно): четверо – представители политических партий, остальные – самовыдвиженцы», - говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Иркутской области.

В числе партий, выдвинувших свой кандидатов, - «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Выборы носят досрочный характер. Как писали Sibnovosti.ru, в середине июля Сергей Худоногов, четверть века возглавлявший Нижнеудинский район, стал подозреваемым по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Уголовное дело было возбуждено после появления в интернете видео о том, как во время наводнения в районе коммунальная техника использовалась в хозяйстве мэра. Сергей Худоногов ушел в отставку.

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