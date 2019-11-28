Бюджет Иркутска не понравился в первом чтении

Обсуждение проекта бюджета на 2020 год в гордуме Иркутска выявило острые разногласия между исполнительной и представительной ветвями власти. О принятых на сегодняшней сессии решениях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэрия Иркутска подготовила проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Доходы и расходы казны в будущем году было предложено у твердить в первом чтении в сумме 18,9 млрд руб. Однако депутаты большинством голосов отклонили законопроект, вернув его на доработку в городскую администрацию.

«Депутаты сочли проект «сырым»… Многие важные направления остались практически без внимания – например, спортивная сфера, строительство и ремонт школ, обустройство уличного освещения, другие социально значимые вещи. Мероприятия 11 новых муниципальных программ неубедительны, в них не отражены такие инициативы депутатов, как увеличение финансирования на частный сектор, строительство сетей водоснабжения, ремонт дворов и многие другие направления, которые мы считаем важнейшими для здорового развития города, повышения качества жизни иркутян», - пояснил позицию депутатского корпуса спикер Дмитрий Ружников.

По его словам, теперь дума возьмет внесение корректировок «в свои руки».

В свою очередь, в мэрии отметили, что никаких официально оформленных поправок от депутатов городская администрация не получала. По оценке мэра Дмитрия Бердникова, непринятие бюджета в срок грозит Иркутску потерей в 2020 году примерно 4 млрд руб.

Работа над муниципальным бюджетом продолжится в декабре.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года Дмитрий Бердников отказался от мандата депутата иркутской гордумы и остался на посту мэра. Выбор он должен был сделать из-за изменений в региональном законодательстве. Это произошло вскоре после выборов нового состава городского парламента, в котором 35 депутатов.

Фото: сайт городской думы Иркутска