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Иркутский губернатор ушел в отставку

Главная Политика
Иркутск
23:09 12 Декабря 2019
губернатор, президент, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский губернатор Сергей Левченко ушел в отставку. Врио главы региона назначен Игорь Кобзев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», - сказал ТАСС представитель Кремля.

Напомним, коммунист Сергей Левченко был избран губернатором в 2015 году. Голосование тогда прошло в два тура. Как писали Sibnovosti.ru, по его указанию, в частности, был подготовлен пятилетний госплан развития региона на 2019-2024 годы.

Летом этого года область пережила две волны мощного паводка. Владимир Путин и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко высказывали критику в адрес областных властей, касающуюся темпов ликвидации.   

В конце ноября около 700 депутатов и глав муниципальных образований Иркутской области подписали обращение в адрес президента и премьер-министра в поддержку Сергея Левченко. Авторы обращения, как сказано в документе, «не намерены дальше терпеть безосновательные и оголтелые нападки со стороны федеральных средств массовой информации на губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко, одержавшего убедительную победу на губернаторских выборах 2015 года».

Игорь Кобзев до этого назначения занимал пост заместителя главы МЧС России.

Фото: официальный портал Иркутской области

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