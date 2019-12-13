13 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Нового руководителя Иркутской области представили правительству региона

Главная Политика
Иркутск
15:25 13 Декабря 2019
назначение, отставка, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло в Иркутске представил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева членам регионального правительства и депутатам заксобрания. На эту должность Игорь Кобзев был назначен вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Игорь Иванович в курсе обстановки. Первая задача, которая перед ним стоит - решить проблемы пострадавших (от паводков) граждан. Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть все своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу по решению проблем, которые он услышит от людей», - процитировал ТАСС Сергея Меняйло.

В свою очередь, врио губернатора назвал главной своей задачей повышение уровня качества жизни жителей региона. Обращаясь к чиновникам и депутатам, он сказал, что будет требовать от них «четкое взаимодействие, оперативное реагирование, мониторинг ситуации, своевременные инициативы и предложения».

Как писали Sibnovosti.ru, иркутский губернатор Сергей Левченко вчера подал в отставку по собственному желанию. Игорь Кобзев ранее занимал пост заместителя главы МЧС России.

Фото: сайт президента России

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутский губернатор ушел в отставку

Иркутский губернатор ушел в отставку

12 Декабря 2019 г.
Врио руководителя региона назначен Игорь Кобзев
Новости Иркутска: Бюджет Иркутска не понравился в первом чтении

Бюджет Иркутска не понравился в первом чтении

28 Ноября 2019 г.
Депутаты гордумы отправили документ на доработку
Новости Иркутска: Кресло главы иркутского района оказалось привлекательным

Кресло главы иркутского района оказалось привлекательным

22 Ноября 2019 г.
Десять человек вступили в борьбу за пост нижнеудинского мэра
Новости Иркутска: Иркутскую область передадут федеральному центру в случае провала ликвидации последствий паводков

Иркутскую область передадут федеральному центру в случае провала ликвидации последствий паводков

25 Октября 2019 г.
С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства РФ России Виталий Мутко
Новости Иркутска: Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области

17 Октября 2019 г.
Глава государства потребовал «работать с душой и сердцем»
Новости Иркутска: В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

В иркутском правительстве назначен новый вице-премьер

30 Сентября 2019 г.
Ранее Максим Авдеев занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Детская клиническая больница Иркутска получила передовое оборудование

Детская клиническая больница Иркутска получила передовое оборудование

12 Декабря 2019 г.
Стоимость техники – 17,5 млн рублей
Новости Иркутска: В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

9 Декабря 2019 г.
Они собирались охотится на копытных
Новости Иркутска: Завод полимеров в Иркутской области потребовал строительства микрорайона

Завод полимеров в Иркутской области потребовал строительства микрорайона

10 Декабря 2019 г.
Он появится в Усть-Куте
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19