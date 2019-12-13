Нового руководителя Иркутской области представили правительству региона

Сегодня сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло в Иркутске представил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева членам регионального правительства и депутатам заксобрания. На эту должность Игорь Кобзев был назначен вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Игорь Иванович в курсе обстановки. Первая задача, которая перед ним стоит - решить проблемы пострадавших (от паводков) граждан. Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть все своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу по решению проблем, которые он услышит от людей», - процитировал ТАСС Сергея Меняйло.

В свою очередь, врио губернатора назвал главной своей задачей повышение уровня качества жизни жителей региона. Обращаясь к чиновникам и депутатам, он сказал, что будет требовать от них «четкое взаимодействие, оперативное реагирование, мониторинг ситуации, своевременные инициативы и предложения».

Как писали Sibnovosti.ru, иркутский губернатор Сергей Левченко вчера подал в отставку по собственному желанию. Игорь Кобзев ранее занимал пост заместителя главы МЧС России.

Фото: сайт президента России