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Состав иркутского правительства определится на этой неделе

Главная Политика
Иркутск
11:13 16 Декабря 2019
губернатор, назначение, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев определится с составом регионального правительства на этой неделе. О первых заявлениях нового руководителя региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У меня как у врио губернатора есть право определять состав команды. Все кадровые решения по персональному составу правительства и аппарата Губернатора Иркутской области будут приняты до 20 декабря», - сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, по данным пресс-службы иркутского правительства, врио губернатора отметил, что смена руководителя области не означает полную смену правительства.   

Напомним, Игорь Кобзев был назначен врио губернатора после досрочной отставки Сергея Левченко 12 декабря 2019 года. В области он первым делом посетил Тулунский и Нижнеудинский районы, сильнее всего пострадавшие от летнего наводнения.

«Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», - заявил он, в частности, в Тулуне.

Фото: официальный портал Иркутской области

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