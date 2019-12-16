Екатерина Кочетова возглавила минэкономики Бурятии

Новым руководителем министерства экономики Республики Бурятия назначена Екатерина Кочетова. Пока она будет работать в статусе и. о. министра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Екатерина Кочетова работает в структурах власти с 2007 года. По данным официального портала региона, тогда она поступила на муниципальную службу в мэрию Улан-Удэ, где трудилась консультантом по бухгалтерскому и кадровому учету управления регулирования тарифов, консультантом отделов комитета экономического развития. До последнего назначения Екатерина Кочетова работала заместителем министра промышленности и торговли Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее министерство экономики возглавлял Александр Бардалеев. Он был назначен в самом конце 2017 года, а летом 2019-го стало известно, что чиновник собрался в отставку. После его ухода врио министра работала Елена Тыжинова.

Фото: официальный портал Республики Бурятия