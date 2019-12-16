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Екатерина Кочетова возглавила минэкономики Бурятии

Главная Политика
Иркутск
15:15 16 Декабря 2019
министр, экономика, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым руководителем министерства экономики Республики Бурятия назначена Екатерина Кочетова. Пока она будет работать в статусе и. о. министра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Екатерина Кочетова работает в структурах власти с 2007 года. По данным официального портала региона, тогда она поступила на муниципальную службу в мэрию Улан-Удэ, где трудилась консультантом по бухгалтерскому и кадровому учету управления регулирования тарифов, консультантом отделов комитета экономического развития. До последнего назначения Екатерина Кочетова работала заместителем министра промышленности и торговли Бурятии.  

Как писали Sibnovosti.ru, ранее министерство экономики возглавлял Александр Бардалеев. Он был назначен в самом конце 2017 года, а летом 2019-го стало известно, что чиновник собрался в отставку. После его ухода врио министра работала Елена Тыжинова.  

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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