Иркутский вице-губернатор покидает пост

В правительстве Иркутской области первая отставка после ухода главы региона Сергея Левченко. Его ряды покидает вице-губернатор Дмитрий Чернышов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию. Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним! Считаю, что это честно! Спасибо всем, с кем работали вместе эти четыре сложных года!», - оставил чиновник запись на своей странице в Facebook.

Дмитрий Чернышов с 3 октября 2015 года работал вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря 2019 года. Врио губернатора был назначен Игорь Кобзев. Он заявил о том, что состав правительства региона определится до 20 декабря. К этой же дате по его поручению действующее иркутское правительство должно подготовить откорректированную программу по ликвидации последствий летнего паводка.

Фото: страница вице-губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова в соцсети Facebook