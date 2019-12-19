Руководителем иркутского минфина осталась Наталия Бояринова

Наталия Бояринова сохранила пост руководителя министерства финансов Иркутской области О решении врио губернатора Игоря Кобзева сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наталия Бояринова стала первым руководителем министерства в регионе, которого переназначил врио губернатора. Она будет работать в статусе и. о. министра финансов.

«Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Ваш профессионализм и преданность делу высоко оценивают коллеги. Я с ними солидарен. От вашей слаженной работы зависит, чтобы механизм финансового обеспечения находился в движении», – процитировала Игоря Кобзева пресс-служба иркутского правительства.

По данным официального портала региона, Наталия Бояринова возглавляет министерство с 2012 года. Тогда губернатором был Сергей Ерощенко, в 2015-м его сменил Сергей Левченко.

По словам врио губернатора, на совещании 23 декабря с участием представителей федеральных структур и общественных организаций будет рассматриваться бюджет Иркутской области на будущий год и предложения по его корректировке. В ноябре заксобрание Иркутской области приняло бюджет на 2020 год в первом чтении. Его доходы были утверждены в размере 176,1 млрд руб., расходы – в 184,6 млрд руб.

Фото: официальный портал Иркутской области