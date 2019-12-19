Врио губернатора взял на личный контроль строительство хирургического блока в перинатальном центре Иркутска

Вопрос строительства хирургического блока в областном перинатальном центре Иркутска вынесен на заседание регионального правительства. Об этом в ходе визита в медучреждение заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Проект предусматривает строительство отделения реанимации, операционного и родового блока, экспресс-лаборатории и отделения лучевой диагностики. Общая площадь здания превысит 9 тысяч квадратных метров.

«Вопрос строительства нового корпуса вынесем на заседание Законодательного собрания, и в плановом порядке будем двигаться дальше. Для этого создадим рабочую группу. Это социально важное учреждение, и я беру на контроль задачу по возведению хирургического блока областного перинатального центра», - сообщил Игорь Кобзев.

Врачи отмечают, что новый хирургический корпус позволит проводить операции еще в утробе матери.

Областной перинатальный центр в Иркутске был построен в 70-е годы. Ежегодно там рождаются более 6 тысяч младенцев.