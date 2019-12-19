19 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

К отставке иркутского губернатора привел ход ликвидации последствий наводнения

Главная Политика
Иркутск
19:29 19 Декабря 2019
путин, наводнение, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Отставка иркутского губернатора Сергея Левченко связана с ходом работы по ликвидации последствий летнего наводнения. Это следует из ответа президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о причинах отставки задала корреспондент телеканала «Красная линия» Екатерина Мачавариани. По ее словам, Сергей Левченко был одним из самых эффективных российских губернаторов. В частности, за три года его руководства областью региональный бюджет вырос в два раза, а темп экономического роста составил 6%.

«У меня есть другие цифры и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна, чтобы работать не спеша», - ответил российский президент.

Он напомнил, что в ходе его поездки в город Тулун, местные жители обращались с просьбой «пришлите нам сюда других людей».

«В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению», - объяснил он назначение врио губернатора.

Напомним, иркутский губернатор Сергея Левченко подал в отставку по собственному желанию 12 декабря. Врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Врио губернатора взял на личный контроль строительство хирургического блока в перинатальном центре Иркутска

Врио губернатора взял на личный контроль строительство хирургического блока в перинатальном центре Иркутска

19 Декабря 2019 г.
Вопрос рассмотрят на заседании правительства
Новости Иркутска: Руководителем иркутского минфина осталась Наталия Бояринова

Руководителем иркутского минфина осталась Наталия Бояринова

19 Декабря 2019 г.
Она возглавляет ведомство с 2012 года
Новости Иркутска: Иркутский вице-губернатор покидает пост

Иркутский вице-губернатор покидает пост

17 Декабря 2019 г.
Дмитрий Чернышов объявил о своей отставке
Новости Иркутска: Екатерина Кочетова возглавила минэкономики Бурятии

Екатерина Кочетова возглавила минэкономики Бурятии

16 Декабря 2019 г.
Ранее она работала заместителем министра промышленности и торговли
Новости Иркутска: Состав иркутского правительства определится на этой неделе

Состав иркутского правительства определится на этой неделе

16 Декабря 2019 г.
Врио губернатора Игорь Кобзев совершил первую рабочую поездку по региону
Новости Иркутска: Нового руководителя Иркутской области представили правительству региона

Нового руководителя Иркутской области представили правительству региона

13 Декабря 2019 г.
Игорь Кобзев прибыл в Иркутск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: «Улан-Удэнский авиазавод» выпустит комплекты для сборки вертолетов в Казахстане

«Улан-Удэнский авиазавод» выпустит комплекты для сборки вертолетов в Казахстане

17 Декабря 2019 г.
«Вертолеты России» заключили соглашение с казахстанскими компаниями
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне создана ТОСЭР

В иркутском Тулуне создана ТОСЭР

17 Декабря 2019 г.
Ожидаемый объем инвестиций – 1,5 млрд рублей
Новости Иркутска: У вертолета в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси

У вертолета в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси

16 Декабря 2019 г.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19