К отставке иркутского губернатора привел ход ликвидации последствий наводнения

Отставка иркутского губернатора Сергея Левченко связана с ходом работы по ликвидации последствий летнего наводнения. Это следует из ответа президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о причинах отставки задала корреспондент телеканала «Красная линия» Екатерина Мачавариани. По ее словам, Сергей Левченко был одним из самых эффективных российских губернаторов. В частности, за три года его руководства областью региональный бюджет вырос в два раза, а темп экономического роста составил 6%.

«У меня есть другие цифры и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое. Второе, я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна, чтобы работать не спеша», - ответил российский президент.

Он напомнил, что в ходе его поездки в город Тулун, местные жители обращались с просьбой «пришлите нам сюда других людей».

«В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению», - объяснил он назначение врио губернатора.

Напомним, иркутский губернатор Сергея Левченко подал в отставку по собственному желанию 12 декабря. Врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

Фото: официальный портал Иркутской области