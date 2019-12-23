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В составе иркутского правительства не произошло радикальных изменений

Главная Политика
Иркутск
17:51 23 Декабря 2019
правительство, назначение, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио иркутского губернатора Игорь Кобзев оставил на своих постах большинство членов правительства региона. Служебные контракты заключены с ними на срок от трех до девяти месяцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Состав правительства Игорь Кобзев представил сегодня на оперативном совещании. В частности, и. о. первого вице-губернатора являются Владимир Дорофеев и Руслан Болотов. При этом руководитель региона отметил, что для всех, кто вошел в состав правительства, – это аванс.

«Я пока не определился с кандидатурами министра здравоохранения, молодежной политики и министра по контрактной системе о госзакупок. До 30 декабря представлю», - процитировало врио губернатора информагентство «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, Игорь Кобзев был назначен на этот пост 12 декабря после отставки Сергея Левченко. Вслед за Сергеем Левченко, как писали Sibnovosti.ru, уволился вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов. Ранее сообщалось, что врио губернатора Кобзев планирует определиться с составом правительства до 20 декабря.

Фото: официальный портал Иркутской области

 

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