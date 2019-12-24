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Иркутск рискует вступить в новый год без бюджета

Главная Политика
Иркутск
18:35 24 Декабря 2019
бюджет, мэр, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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За неделю до завершения 2019 года Иркутск остается без утвержденного бюджета на будущий год. О новом витке конфликта ветвей власти сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мэр областного центра Дмитрий Бердников отклонил проект муниципального бюджета-2020, который гордума приняла 13 декабря. Информацию об этом распространил ТАСС.

«В соответствии с регламентом думы администрация направила мотивированное обоснование об отклонении (проекта бюджета) и предложила свои изменения, которые предусматривают компромисс, позволяющий в течение всего срока действия бюджета после проработки поправок депутатов в установленном порядке вносить в принятый бюджет изменения», - сообщили информагентству в пресс-службе мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, на сессии 28 ноября 2019 года гордума отклонила проект бездефицитного бюджета, предложенный мэрией, в первом чтении. Депутаты заявили, что этот проект с доходами и расходами в сумме 18,9 млрд руб. не учитывает их предложения и поправки. Позже они внесли поправки и направили новую редакцию документа в мэрию. Общие параметры были сохранены, но средства перераспределены между статьями расходов. В мэрии утверждают, что эти поправки, в частности, ухудшат уборку города и работу общественного транспорта.

Муниципальный парламент соберется для продолжения работы над бюджетом 26 декабря.

Фото: официальный портал Иркутска

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