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Новые кадровые перестановки сделаны в руководстве Иркутской области

Главная Политика
Иркутск
16:17 30 Декабря 2019
министр, назначение, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В руководстве Иркутской области сделаны последние кадровые перестановки в этом году. О них объявил на оперативном совещании врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

И. о. министра по молодежной политике Иркутской области назначен Егор Луковников. К обязанностям он приступит с 13 января 2020 года. До последнего времени Егор Луковников работал в структурах власти города Братска. Сначала возглавил отдел молодежной политики мэрии, затем работал председателем комитета по управлению Падунским районом.

Кроме того, и. о. руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области назначен Петр Семенов.

«Остальные назначения озвучу 13 января. Там немного осталось», - процитировал «Интерфакс-Сибирь» руководителя региона.

По данным информагентства, остаются вакантными должности трех заместителей председателя областного правительства и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Фото: официальный портал Иркутской области

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