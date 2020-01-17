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Ушел в отставку министр здравоохранения Бурятии

Главная Политика
Иркутск
11:29 17 Января 2020
министр, отставка, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев подал в отставку. Этот пост он занимал около двух лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дамбинима Самбуев написал заявление по собственному желанию, уточнила служба информации «Радио Сибирь». Последним днем его работы на посту министра стало 16 января. Официального объявления об отставке пока нет. На сайте министерства господин Самбуев указан его руководителем.

Дамбинима Самбуев был назначен главой минздрава в декабре 2017 года после ухода с этого поста Валерия Кожевникова. Он стал победителем соответствующего конкурса, опередив около двух десятков конкурентов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов высказывал претензии к работе ведомства. Так, в начале мае этого года в ГАУЗ «Детская клинической больница г. Улан-Удэ» умер полуторамесячный ребенок. После этого на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев сообщил о том, что министру объявят строгий выговор и неполное служебное соответствие.

Фото: сайт министерства здравоохранения Республики Бурятия

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