Руководителя единороссов Бурятии исключили из партии после ДТП

Резонансное ДТП в Бурятии привело к кадровым переменам в руководстве республиканского отделения «Единой России». О решении президиума генсовета партии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Президиум 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря ее республиканского отделения Баира Жамбалова. Такое решение было принято, учитывая поведение Баира Жамбалова после ДТП с участием его внедорожника, в котором погибла 17-летняя девушка.

«Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», - приводит сайт «Единой России» слова заместителя секретаря генсовета Александра Хинштейна.

Предприниматель Галуст Пилосян уверяет, что это он находился за рулем автомобиля. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия).

«Помимо версии, изложенной самим обвиняемым, следствием досконально проверяются и версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе на причастность к преступлению проверяется политический деятель – владелец автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа», - говорится в сообщении на сайте СКР.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назначил награду в 100 тыс. руб. за данные, позволяющие уточнить детали ДТП.

Баир Жамбалов являлся секретарем республиканского отделения партии с сентября 2018 года. Кроме того, он занимает пост вице-спикера народного хурала Бурятии. И. о. секретаря реготделения до проведения конференции назначен Батор Цыбиков.

Фото: сайт регионального отделения «Единой России» в Республике Бурятия