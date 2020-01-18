Глава Бурятии сменил министра природных ресурсов

Отставкой министра здравоохранения Дамбинимы Самбуева кадровые перемены в правительстве Бурятии в конце минувшей недели не ограничились. О других решениях главы республики Алексея Цыденова сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В отставку отправлен также министр природных ресурсов Вадим Кантор. Причина его увольнения в информации на официальном портале региона не называется. Указывается лишь, что вакантный пост предложено занять бывшему мэру Улан-Удэ Алексею Хандархаеву.

Вадим Кантор проработал на посту министра всего около полутора лет. Алексей Хандархаев в сентябре 2019 года принимал участие в выборах мэра Улан-Удэ и набрал лишь 2% голосов.

Что же касается министерства здравоохранения, то его возглавит главный врач Республиканской клинической больницы им. Семашко, депутат народного хурала Евгения Лудупова.

Фото: официальный портал Республики Бурятия