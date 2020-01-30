Мэра Иркутска будут выбирать по конкурсу

Иркутская Дума внесла изменения в Устав города - теперь мэра будут избирать из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. За это решение проголосовали 27 депутатов из 32.

«Мэром может стать не только депутат городской Думы, как было прежде, но также гражданин, за которого в Думе проголосует абсолютное большинство (не менее двух третей от установленного числа депутатов)», - рассказал председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Способ голосования был также изменен с открытого на тайный - такая схема, по словам депутатов, является более демократичной. Таким же образом проходят выборы в ЗС.

Отметим, что все изменения были одобрены постоянной комиссией Думы Иркутска. 13 января состоялись публичные слушания по данному вопросу. Около 50 общественников проголосовали за введение тайного голосования за кандидатуру на должность мэра.

Фото:irkduma.ru