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Иркутская область не отдает Байкал

Главная Политика
Иркутск
13:29 17 Февраля 2020
байкал, статус, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области не разделяют идею придания Байкалу статуса федеральной территории. Такой статус может появиться в случае внесения соответствующих изменений в текст Конституции РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об обсуждаемой возможности изменения статуса озера врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев высказался на сегодняшнем совещании в правительстве региона.

«Я считаю, что территория озера Байкал - это неотъемлемая часть прилегающих регионов. Посыл о сохранении озера всем миром неубедителен. Более 20 лет Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть федеральный закон об охране озера. Данные меры считаю достаточными», - процитировал «Интерфакс-Сибирь» руководителя области.

По мнению Игоря Кобзева, «недопустимо принимать какие-либо решения по озеру Байкал без учета наших жителей».

Информагентство напоминает, что ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила в случае появления в России федеральных территорий отнести к ним озеро Байкал.

«У меня всегда болит душа за озеро Байкал, чтобы сохранить это озеро для потомков, обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал относится к нескольким субъектам федерации. Я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы сохранили и спасли это озеро», - мотивировала она свое предложение.

К озеру выходят два российский региона – Иркутская область и Республика Бурятия. В настоящее время ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» управляет двумя особо охраняемыми территориями, которые вошли в состав участка всемирного наследия «Озеро Байкал» - Байкало-Ленским заповедником и Прибайкальским национальным парком.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

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