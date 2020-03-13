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И. о. иркутского губернатора сменил своих первых заместителей

Главная Политика
Иркутск
18:33 13 Марта 2020
губернатор, отставка, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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И. о. первого вице-губернатора – председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов ушел в отставку. О кадровый переменах в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Руслан Болотов ушел в отставку по собственному желанию.

«Я прошу принять мою отставку. Для меня это ответственное решение. Считаю, что так будет правильно и по отношению к вам, как к руководителю региона, и по отношению к жителям Иркутской области. Оставаясь членом вашей команды, хотел бы приложить свои усилия на другом фронте работы», - приводит его обращение к и. о. губернатора Игорю Кобзеву официальный портал Иркутской области.

Руслан Болотов был назначен на пост первого вице-губернатора – председателя регионального правительства в сентябре 2017 года. Тогда Иркутскую область возглавлял Сергей Левченко.

На пост первого вице-губернатора – председателя правительства области назначен Константин Зайцев. Ранее он руководил управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

«Времени на раскачку нет. Прошу вас, Константин Борисович, включиться в работу.  Особое внимание – реализация нацпроектов. Формируйте проектный офис, сквозной штаб - от федерального уровня до объекта. Необходим еженедельный контроль. Ваш опыт работы важен, он несомненно принесет пользу области, - отметил глава региона», - поставил задачу Игорь Кобзев.

Этим кадровые изменения в руководстве области не закончились. Владимир Дорофеев переведен с поста и. о. первого вице-губернатора Иркутской области на должность простого заместителя губернатора. В ранге и. о. первого зама его сменит Дмитрий Бердников, который до сих пор возглавлял Иркутск.

Игорь Кобзев поручил ему возглавить координацию работы по ликвидации последствий прошлогоднего паводка. По данным мэрии Иркутска, решение об отставке Дмитрия Бердникова с должности главы города будет принято на внеочередном заседании гордумы 17 марта.

Напомним, Игорь Кобзев был назначен и. о. иркутского губернатора в декабре 2019 года после отставки Сергея Левченко. Вслед за Сергеем Левченко уволился вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов.

Фото: официальный портал Иркутской области

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