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Иркутский губернатор внес новые изменения в состав правительства

Главная Политика
Иркутск
16:56 16 Марта 2020
правительство, губернатор, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области вновь произошли кадровые изменения в составе регионального правительства. О них стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вице-премьером назначен Евгений Левченко. Ранее он занимал пост советника губернатора по строительству.  

«В его подчинение переходят два министерства: строительства и дорожного хозяйства, жилищной политики, энергетики и транспорта», - отмечает официальный портал Иркутской области.

Кроме того, было объявлено о том, что на должность советника губернатора назначен Виктор Ешеев. Ранее он работал вице-мэром Иркутска. Напомним, глава Иркутска Дмитрий Бердников на прошлой неделе был назначен и. о. первого заместителя главы области.

Фото: официальный портал Иркутской области

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