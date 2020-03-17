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Спикер иркутского заксобрания перешел в Госдуму РФ

Главная Политика
Иркутск
15:50 17 Марта 2020
депутаты, отставка, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Изменения в руководстве Иркутской области затронули не только исполнительную, но и законодательную ветвь власти. В отставку ушел спикер заксобрания Сергей Сокол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Сокол сложил полномочия сегодня в ходе сессии регионального парламента. Он переходит на пост депутата Госдумы РФ, оказавшийся свободным после того, как занимавшая его Ольга Баталина была назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ.   

«Иркутская область всегда будет для меня очень близкой, и я не уезжаю отсюда, продолжу работу в регионе», - обратился к бывшим коллегам по заксобранию Сергей Сокол.

На посту председателя заксобрания Сергей Сокол проработал около полутора лет. Новый спикер регионального собрания еще не избран.

Тем временем, сегодня стало известно о том, что экс-глава правительства Иркутской области Руслан Болотов назначен вице-мэром Иркутска. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», именно он до момента избрания мэра Руслан Болотов будет исполнять обязанности главы администрации Иркутска. Как писали Sibnovosti.ru, мэр Дмитрий Бердников ушел в отставку в связи с назначением на пост и. о. первого заместителя главы области.

Сегодня иркутская гордума утвердила порядок избрания нового мэра - из числа кандидатов, представленных ей конкурсной комиссией.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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