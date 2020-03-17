Александр Ведерников избран спикером иркутского заксобрания

Новым спикером иркутского заксобрания стал Александр Ведерников. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единой России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кресло председателя областного парламента оказалось вакантным после того, как сегодня свои полномочия сложил Сергей Сокол, проработавший на этом посту с сентября 2018 года. Он получил мандат депутата Госдумы РФ, так как Ольга Баталина была назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ.

Всего на пост спикера было выдвинуто два кандидата. Александр Ведерников получил 29 голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Андреев –15.

По данным сайта заксобрания, Александр Ведерников впервые был избран депутатом в 2004 году. С 2008 года он работал в должности вице-премьера правительства Иркутской области, а в 2010-м покинул родной регион в связи с назначением вице-губернатором Мурманской области. Но в 2018 году Александр Ведерников вновь был избран депутатом заксобрания и занял пост вице-спикера.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области