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В руководстве Иркутской области новые кадровые перестановки

Главная Политика
Иркутск
13:46 23 Марта 2020
правительство, назначение, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио иркутского губернатора Игорь Кобзев продолжил перестановку кадров в руководстве региона. Об очередных решениях было объявлено сегодня на оперативном совещании в правительстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Руководитель региона повысил статус Руслана Ситникова, который до последнего времени работал и. о. иркутского вице-премьера. С сегодняшнего дня он исполняет обязанности первого вице-премьера.

«Он будет координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму», - отмечает официальный портал области.

Кроме того, руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования с испытательным сроком на один месяц назначена Ольга Степанова. До настоящего времени она была первым заместителем руководителя этой службы.

Произошел и ряд изменений в структуре управления. Министерство финансов перевели в подчинение председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. А в прямое подчинения Игоря Кобзева перешли службы государственного финансового контроля, архитектуры и государственного жилищного надзора.

Фото: официальный портал Иркутской области

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