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В Иркутске объявлен конкурс на пост мэра

Главная Политика
Иркутск
18:29 26 Марта 2020
документы, конкурс, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская гордума объявила конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. Решение было принято сегодня на сессии муниципального парламента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В состав конкурсной комиссии войдут по три представителя от областной и городской власти.

«В ближайшее время состоится внеочередное заседание думы, на котором депутаты определятся, кто именно войдет в комиссию от думы и мэрии. После этого комиссия будет утверждена, и мы начнем прием документов, а через 15 дней пройдет сам конкурс. По его итогам комиссия передаст думе список выбранных ею кандидатов и рекомендательную ведомость с оценочными баллами. На очередном заседании депутаты проголосуют за одного из кандидатов, и этот человек станет мэром Иркутска. Для этого он должен набрать 24 голоса», - рассказал сайту гордумы о предстоящей работе и. о. мэра, спикер гордумы Дмитрий Ружников.

Документы от претендентов будут приниматься с 6 по 20 апреля.

Как писали Sibnovosti.ru, бывший глава Иркутска Дмитрий Бердников в середине марта перешел на работу в областное правительство. Он исполняет обязанности первого вице-губернатора.

Фото: сайт думы города Иркутска

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