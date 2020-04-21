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Почти 30 иркутян решили побороться за пост мэра

Главная Политика
Иркутск
10:34 21 Апреля 2020
мэр, кандидаты, комиссия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске 29 человек подали заявления о желании участвовать в борьбе за пост мэра. Сегодня конкурсной комиссии предстоит утвердить окончательный список претендентов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прием документов конкурсная комиссия завершила вчера в 18:00. В последний день число претендентов выросло сразу на семь.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», к настоящему времени девять кандидатов уже зарегистрировано. Это вице-спикер думы Иркутска Виталий Матвийчук, предприниматель Антон Егерев, временно неработающая Анна Романова, гендиректор ООО РИП, вице-мэр Иркутска в 2011-2013 годах Дмитрий Разумов, охранник в ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов, бухгалтер Иркутской городской поликлиники №17 Андрей Арженевский, гендиректор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев, главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова и начальник юридического отдела ИП Ештокина Надежда Наджафова.

Сегодня заседание конкурсной комиссии назначено на 15:30. На нее, по данным официального портала Иркутска, пригласили 13 претендентов.

Как писали Sibnovosti.ru, бывший глава Иркутска Дмитрий Бердников в середине марта этого года перешел на работу в областное правительство. Он исполняет обязанности первого вице-губернатора. В настоящее время врио главы администрации Иркутска является вице-мэр Руслан Болотов (он тоже подал документы в конкурсную комиссию), полномочия главы города временно исполняет спикер гордумы Дмитрий Ружников.

Конкурс по отбору кандидатур состоится 24 и 25 апреля. Заседание думы, на котором планируется избрать мэра города, назначено на 30 апреля.

Фото: официальный портал Иркутска

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