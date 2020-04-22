Все 29 претендентов сохранили шанс стать мэром Иркутска

В Иркутске конкурсная комиссия не стала препятствовать в регистрации кому-либо из числа претендентов на пост мэра. Статус кандидата получили все 29 претендентов на этот пост, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Очередное заседание конкурсной комиссии прошло вчера. В ходе нее было зарегистрировано 20 кандидатов. Среди них бывшие вице-мэры Иркутска Дмитрий Разумов и Антон Логашов, действующий вице-мэр Руслан Болотов, возглавляющий сегодня городскую администрацию, и др. Полный список опубликован на официальном портале Иркутска.

«Претенденты должны пройти индивидуальное собеседование и представить свои программы по развитию города Иркутска. По итогам рассмотрения документов и собеседования конкурсная комиссия составит рейтинг кандидатов», - говорится о следующей процедуре на сайте городской думы.

Эта работа будет проведена за два дня – 24 и 25 апреля. 30 апреля за представленных комиссией кандидатов будут голосовать депутаты муниципального парламента.

Как писали Sibnovosti.ru, бывший глава Иркутска Дмитрий Бердников в середине марта этого года перешел на работу в областное правительство. Он исполняет обязанности первого вице-губернатора.

Фото: сайт городской думы Иркутска