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Председатель Думы Иркутска подал в отставку перед выборами мэра

Главная Политика
Иркутск
13:36 25 Апреля 2020
иркутск, парламент, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников подал в отставку. Заявление по собственному желанию он направил накануне, 24 апреля.

Отметим, что уволиться Ружников решил всего за несколько дней до того, как иркутской Думе предстоит выбрать мэра города. Заседание по соответствующему вопросу назначено на 30 апреля.

Ружникову 35 лет. Это уже второй его созыв в Думе. Экс-председатель беспартийный, но входит во фракцию «Единой России».

У членов городского парламента будет всего два дня - 27 и 28 апреля, чтобы выдвинуть свои кандидатуры на вакантный пост.

 

фото IRK.ru

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